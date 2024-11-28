Надаль встретился с игроками «Ман Сити» и сходил на матч «Реала» в ЛЧ
Рафаэль Надаль в среду посетил академию «Манчестер Сити». Он встретился с главным тренером Пепом Гвардиолой, а также Эрлингом Холандом, Джеком Грилишем и Мануэлем Аканджи.
Вечером Надаль пришел на «Энфилд», чтобы поддержать «Реал» в матче Лиги чемпионов против «Ливерпуля». Испанцы проиграли 0:2.
Опубликовала: Любовь Энина
Источник: mancity.com
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