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Экс-21-я ракетка мира Джонсон: «Я был убежден, что у Синнера будет одна победа в жизни – надо мной»

Стив Джонсон рассказал, как чуть не завершил карьеру из-за Янника Синнера.

Экс-21-я ракетка мира на подкасте Nothing Major вспомнил их матч.

«Это было в 2019-м на турнире в Риме. Я хорошо играл, был 59-м в рейтинге, чувствовал себя нормально. Я знал, что у меня могут быть проблемы с тем, чтобы играть на лучшем уровне на кортах «Форо Италико», но я был уверен в себе.

В первом круге я должен был встретиться с 17-летним местным парнем, и меня поставили на центральный корт. Я немного волновался, но как только матч начался, я знал, что должен выиграть. Это был очень худой парень, я не представлял, как он может мне помешать, и спокойно выиграл первый сет.

Я вообще ничего о нем не слышал и сказал себе, что будет позором проиграть этот матч. Во втором сете я плохо начал – ошибался, ужасно играл. Встреча перешла в третий сет – у меня были шансы выиграть, но в конце я все упустил (Джонсон вел 4:1, затем у него был матчбол при 5:3 – Спортс’‘).

Когда я зашел в раздевалку, я позвонил агенту и сказал отменить все обязательства, потому что я ухожу из тенниса. Я не мог смириться с позором поражения от этого парня. Я сказал ему, что меня обыграл ужасный 17-летний парень. И агент, и тренер сказали мне дать Яннику время, потому что они считали, что он будет отличным игроком, хотя я был убежден, что у него будет одна победа в жизни – против меня. Меня съедал стыд.

Я в восторге от того, какой я хороший скаут (смеется). Я не мог себе представить, что через пять лет все будет так, как сейчас, но я рад, что оставил след в истории тенниса благодаря этому матчу».

Джонсон завершил карьеру в марте.

Легендарный сезон Синнера – в цифрах

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Nothing Major Podcast
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