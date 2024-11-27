Чжэн сыграет на Australian Open без основного тренера (Marca)

Пятая ракетка мира Циньвэнь Чжэн проведет Australian Open без основного тренера Пере Риба. Он пропустит турнир из-за операции на бедре. Об этом сообщает Marca.

Рибу будет заменять Данте Боттини, ранее работавший с Кеи Нисикори и Григором Димитровым.