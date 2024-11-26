Энди Роддик: «Слышал, что Маррея звали многие топ-игроки, но он всем отказывал»
Энди Роддик прокомментировал сотрудничество Новака Джоковича и Энди Маррея.
«А почему бы и нет? Если можешь убедить Маррея согласиться.
Кстати, я слышал, что многие топ-игроки – и мужчины, и женщины – его звали, но он всем отказывал. А это люди, которые стоят очень, очень, очень высоко в рейтинге».
У Джоковича новый тренер – Энди Маррей. Они соперники с 13 лет и не могли дружить
Опубликовал: Павел Ниткин
Источник: express.co.uk
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