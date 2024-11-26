Корретха о Маррее в команде Джоковича: «Это взрывная комбинация, но она может очень хорошо сработать»
Алекс Корретха прокомментировал сотрудничество Новака Джоковича и Энди Маррея.
«Я был шокирован – секунд 10-15. А потом подумал: «Какой умный ход со стороны и Ноле, и Энди».
Новаку нужна мотивация, и он хочет привлечь важного для него человека, который отлично понимает игру, который играл в туре последние 15-20 лет.
Для Энди это тоже отличная возможность. Если после завершения карьеры надолго выпасть из тура, то вернуться все сложнее. Энди всегда обладал четким видением. Он точно знает, как нужно готовиться к турнирам. У него есть четкое представление о том, как нужно играть.
Думаю, это взрывная комбинация, но она может очень хорошо сработать».
У Джоковича новый тренер – Энди Маррей. Они соперники с 13 лет и не могли дружить
Опубликовал: Павел Ниткин
Источник: eurosport.com
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