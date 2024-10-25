Фис выиграл бонус за самое большое количество очков на ATP 500 в сезоне
20-летний Артур Фис заработал самое большое количество очков на турнирах ATP 500 в этом сезоне.
В Базеле 20-я ракетка мира победил Стефаноса Циципаса (7:6(5), 6:3) и вышел в полуфинал. Ранее в этом году Фис взял два титула на «пятисотках» – на турнирах в Гамбурге и Токио. Таким образом, в этом сезоне француз получит минимум 1400 очков на турнирах этой категории – больше, чем кто-либо другой. Фис обошел лидировавшего в рейтинге по очкам Янника Синнера (1330).
Теперь француз получит дополнительные 615 тысяч долларов. Сейчас его призовые за этот год без учета бонусного пула составляют 1 миллион 948 тысяч долларов.
Опубликовано: Алёна Майорова
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости