Сегодня день рождения Билли Джин Кинг и Бориса Беккера
Сегодня исполнился 81 год экс-первой ракетке мира и одной из основательниц WTA Билли Джин Кинг.
На ее счету 39 титулов «Большого шлема» в разных разрядах: 12 одиночных, 16 парных и 11 в миксте. С начала Открытой эры она выиграла 67 турниров в одиночке и 101 в паре.
Кинг – семикратная обладательница Кубка Федерации и участница Битвы полов-1973, в которой обыграла Бобби Риггса.
В 1987-м американка была введена в Международный зал теннисной славы в 1987-м. В 2020-м Кубок Федерации переименовали в ее честь.
Также сегодня 57 лет исполнилось экс-первой ракетке мира Борису Беккеру.
Он шестикратный победитель турниров «Большого шлема», двукратный обладатель Кубка Дэвиса и олимпийский чемпион Барселоны-1992 в паре с Михаэлем Штихом.
На счету немца 49 одиночных титулов и 15 парных.
С 2003-го Беккер – член Международного зала теннисной славы.
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