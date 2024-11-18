Эмма Радукану: «Я знаю, что я опасный игрок и что никто не хочет быть моей соперницей»

Эмма Радукану подвела итоги сезона-2024.

Сейчас британка играет на Кубке Билли Джин Кинг – в полуфинале команда Великобритании встретится с командой Словакии.

«Обычно в это время берут небольшой перерыв и отдыхают. Но у меня было четыре-пять недель без тенниса, так что отдых мне больше не нужен. Сейчас я в предвкушении, мне хочется тренироваться. И результаты на этой неделе тоже мотивируют меня на большую работу.

За сезон я вошла в топ-60 рейтинга, проведя меньше 15 турниров, что очень даже поразительно. Я знаю, что я опасный игрок и что никто не хочет быть моей соперницей. Я этим горжусь и с нетерпением жду, что в следующем году смогу побыть на корте подольше.

В конце года было много турниров, и я не защищала на них очки, так что мне очень хотелось их сыграть. Но я продуктивно провела время.

Два дня назад я подала 10 эйсов, как и в последнем матче до перерыва в Сеуле, но это результат долгой работы. Даже если в тот момент я был немного разочарована, то сейчас я чувствую себя очень хорошо и ни о чем не жалею. Думаю, мой теннис сейчас довольно хорош».