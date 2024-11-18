Эмма Радукану: «Я знаю, что я опасный игрок и что никто не хочет быть моей соперницей»
Сейчас британка играет на Кубке Билли Джин Кинг – в полуфинале команда Великобритании встретится с командой Словакии.
«Обычно в это время берут небольшой перерыв и отдыхают. Но у меня было четыре-пять недель без тенниса, так что отдых мне больше не нужен. Сейчас я в предвкушении, мне хочется тренироваться. И результаты на этой неделе тоже мотивируют меня на большую работу.
За сезон я вошла в топ-60 рейтинга, проведя меньше 15 турниров, что очень даже поразительно. Я знаю, что я опасный игрок и что никто не хочет быть моей соперницей. Я этим горжусь и с нетерпением жду, что в следующем году смогу побыть на корте подольше.
В конце года было много турниров, и я не защищала на них очки, так что мне очень хотелось их сыграть. Но я продуктивно провела время.
Два дня назад я подала 10 эйсов, как и в последнем матче до перерыва в Сеуле, но это результат долгой работы. Даже если в тот момент я был немного разочарована, то сейчас я чувствую себя очень хорошо и ни о чем не жалею. Думаю, мой теннис сейчас довольно хорош».
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий