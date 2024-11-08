Радукану ведет переговоры с бывшим фитнес-тренером Шараповой и Осаки

58-я ракетка мира Эмма Радукану планирует начать сотрудничество с фитнес-тренером Ютако Накамурой, сообщает The Telegraph.

Японец ранее работал с Марией Шараповой и Наоми Осакой . Также он недолго сотрудничал с Дженнифер Каприати, Мэри Пирс, Томми Хаасом, Кеи Ниcикори и Денисом Шаповаловым. В последнее время он возглавлял направление физподготовки в академии IMG.