Радукану ведет переговоры с бывшим фитнес-тренером Шараповой и Осаки
58-я ракетка мира Эмма Радукану планирует начать сотрудничество с фитнес-тренером Ютако Накамурой, сообщает The Telegraph.
Японец ранее работал с Марией Шараповой и Наоми Осакой. Также он недолго сотрудничал с Дженнифер Каприати, Мэри Пирс, Томми Хаасом, Кеи Ниcикори и Денисом Шаповаловым. В последнее время он возглавлял направление физподготовки в академии IMG.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: telegraph.co.uk
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости