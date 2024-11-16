Кубок Билли Джин Кинг. 1/4 финала. Италия – Япония. Коччаретто играет с Шибахарой, Паолини встретится с Учиджимой
В Малаге проходит плей-офф финального турнира Кубка Билли Джин Кинг.
Кубок Билли Джин Кинг
Малага, Испания
13 – 20 ноября 2024
Крытые корты, хард
1/4 финала
Япония – Италия
Ена Шибахара (Япония) – Элизабетта Коччаретто (Италия)
Моюка Учидижма (Япония) – Жасмин Паолини (Италия)
Суко Аояма / Эри Ходзуми (Япония) – Сара Эррани / Жасмин Паолини (Италия)
Польша – Чехия
Австралия – Словакия
Канада – Великобритания
Опубликовал: Кирилл Куценко
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