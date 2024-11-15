Синнер сыграет с Руудом, Зверев – с Фрицем в полуфиналах итогового
На итоговом турнире ATP определились полуфиналисты.
В первом матче сыграют Александр Зверев и Тэйлор Фриц – баланс их личных встреч 6:5 в пользу американца. Последние три матча в этом году выиграл также он. Из пяти выигранных встреч Зверева только две были на харде.
Во втором полуфинале встретятся Янник Синнер и Каспер Рууд, их счет в личке – 2:1 в пользу первой ракетки мира. Они не играли с 2021-го.
Опубликовано: Алёна Майорова
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