Бенчич выиграла первый матч на уровне WTA после декрета
Белинда Бенчич победила 183-ю ракетку мира Лолу Радивойевич на Кубке Билли Джин Кинг со счетом 6:2, 6:2.
Швейцарка выиграла первый матч на уровне основного тура с сентября 2023. Напомним, в апреле этого года Бенчич родила дочь.
В октябре и ноябре швейцарка сыграла четыре матча на двух турнирах ITF.
Опубликовано: Алёна Майорова
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