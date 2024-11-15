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Бенчич выиграла первый матч на уровне WTA после декрета

Белинда Бенчич победила 183-ю ракетку мира Лолу Радивойевич на Кубке Билли Джин Кинг со счетом 6:2, 6:2.

Швейцарка выиграла первый матч на уровне основного тура с сентября 2023. Напомним, в апреле этого года Бенчич родила дочь.

В октябре и ноябре швейцарка сыграла четыре матча на двух турнирах ITF.

Опубликовано: Алёна Майорова
logoКубок Билли Джин Кинг
logoWTA
logoБелинда Бенчич
Лола Радивойевич
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