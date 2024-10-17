Бенчич вернется из декрета на турнире ITF в Гамбурге

Белинда Бенчич вернется на турнире ITF в Гамбурге, который начнется 28 октября.

В апреле швейцарка родила дочь.

«Этот турнир отлично подходит для моего возвращения, потому что в этом году моя цель – ноябрьский Кубок Билли Джин Кинг в Биле, и я рада, что смогу заранее оценить свой уровень.

Я еще не набрала стопроцентную форму в плане тенниса и физподготовки, но чувствую себя хорошо и готова выступать. Я хочу испытать себя в соревновательных условиях и понять, над чем нужно поработать, чтобы начать следующий сезон в прекрасной форме!

А еще мы хотим понять, как организовать повседневную жизнь на турнире, если взять с собой дочь Беллу».