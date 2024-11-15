Билли Джин Кинг о том, что теннисистки играют на выставочных турнирах: «Я думаю: «Да ладно?» Вы же сказали, что вам нужен отдых»
Билли Джин Кинг высказалась о жалобах теннисисток на насыщенный календарь.
Она тоже считает, что сезон слишком длинный – по ее мнению, основной тур стоило бы завершать на US Open, а затем проводить короткий сезон командных соревнований.
При этом Кинг отметила, что не понимает части жалоб:
«Так интересно, как они всегда жалуются, что турниров слишком много. Они вечно об этом говорят – а потом у них свободный месяц и они едут играть выставочные турниры.
Я думаю: «Да ладно?» Вы же сказали, что вам нужен отдых. Не говорите, что считаете, что сезон слишком длинный. Я знаю, что если вам предложат достаточно денег, то вы поедете и будете играть. Так что мне сложно прислушиваться к игрокам».
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: BBC Sport
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