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Коллинс о конфликте со Швентек: «В случае с женщинами такие вещи становятся гораздо более серьезной проблемой, чем должно быть на самом деле»

Даниэль Коллинс прокомментировала конфликт с Игой Швентек на Олимпиаде в Париже.

Напомним, тогда американка по ходу четвертьфинала жаловалась, что Швентек затягивала время и пыталась манипулировать. Затем Коллинз взяла медицинский перерыв и снялась в третьем сете из-за травмы. У сетки она попросила польку «не реагировать на ее травму неискренне».

«Думаю, то, что случилось тогда на корте очень похоже на ситуации, когда у людей на работе возникают разногласия. Для большинства это не новость (смеется).

Я стараюсь быть наилучшим человеком, каким только могу быть, но это не значит, что у меня не бывает ошибок. Я могла бы сделать некоторые вещи иначе. Но тогда на корте у нас был момент».

Коллинс также ответила на вопрос, говорила ли она со Швентек после этого.

«Я нечасто ее вижу, и она всегда окружена людьми. Мы все ошибаемся и не справляемся, и я просто стараюсь оставить это позади. Думаю, когда люди слегка ссорятся или у них возникают небольшие разногласия, такое случается.

В случае с женщинами это становится гораздо более серьезной проблемой, чем должно быть на самом деле. Есть много экстраполяции».

Опубликовано: Алёна Майорова
logoWTA
logoОлимпийский теннисный турнир
logoДаниэль Коллинс
logoИга Швентек
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