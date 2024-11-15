Коллинс о конфликте со Швентек: «В случае с женщинами такие вещи становятся гораздо более серьезной проблемой, чем должно быть на самом деле»
Напомним, тогда американка по ходу четвертьфинала жаловалась, что Швентек затягивала время и пыталась манипулировать. Затем Коллинз взяла медицинский перерыв и снялась в третьем сете из-за травмы. У сетки она попросила польку «не реагировать на ее травму неискренне».
«Думаю, то, что случилось тогда на корте очень похоже на ситуации, когда у людей на работе возникают разногласия. Для большинства это не новость (смеется).
Я стараюсь быть наилучшим человеком, каким только могу быть, но это не значит, что у меня не бывает ошибок. Я могла бы сделать некоторые вещи иначе. Но тогда на корте у нас был момент».
Коллинс также ответила на вопрос, говорила ли она со Швентек после этого.
«Я нечасто ее вижу, и она всегда окружена людьми. Мы все ошибаемся и не справляемся, и я просто стараюсь оставить это позади. Думаю, когда люди слегка ссорятся или у них возникают небольшие разногласия, такое случается.
В случае с женщинами это становится гораздо более серьезной проблемой, чем должно быть на самом деле. Есть много экстраполяции».
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