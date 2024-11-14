18-летнюю Бартункову дисквалифицировали на полгода из-за загрязненной добавки. Она отбыла их в период временного отстранения и уже может играть
Никола Бартункова согласилась на шестимесячную дисквалификацию после положительных допинг-проб.
В анализах, взятых у нее в феврале на турнире ITF в Трнаве и в марте на турнире ITF в Мариборе, обнаружили триметазидин.
Международное агентство по обеспечению честности в теннисе (ITIA) после независимой экспертизы приняло аргументы Бартунковой, что положительный тест был вызван загрязнением добавки, содержащей экстракт расторопши, и признало, что «нарушение было непреднамеренным и в произошедшем нет значительной вины или халатности игрока».
Результаты Бартунковой в период между первым положительным тестом (28 февраля) и началом временного отстранения (16 апреля) будут аннулированы, за исключением первого круга на мартовском турнире ITF в Ржичанах, где она сдала отрицательную пробу.
Временное отстранение засчитывается в срок дисквалификации. Таким образом, Бартункова уже может вернуться к соревнованиям.
В апреле Бартункова поднялась на наивысшую в карьере 226-ю строчку рейтинга WTA. Она чемпионка трех грунтовых 25-тысячников ITF (все выиграла в прошлом сезоне). Кроме того, она финалистка юниорского «Уимблдона»-2023.
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