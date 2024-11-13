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Берреттини будет работать с бывшим фитнес-тренером Синнера (Corriere della Sera)

Маттео Берреттини взял в команду Умберто Феррару, бывшего фитнес-тренера Янника Синнера, сообщает Corriere della Sera. Их сотрудничество начнется во время предсезонной подготовки.

Ранее Синнер уволил Феррару вместе с физиотерапевтом Джакомо Нальди после допинг-скандала. Команда первой ракетки мира утверждала, что именно Феррара купил спрей с клостеболом и посоветовал воспользоваться им Нальди, из-за чего запрещенное вещество попало в организм Синнера.

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Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Corriere della Sera
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