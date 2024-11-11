Итоговый турнир ATP с 2026-го будет проходить в Милане (Il Sole 24 Ore)
Итоговый турнир ATP в 2026-м переедет в Милан, сообщает Il Sole 24 Ore.
Соревнования будут проходить на 16-тысячной арене «ПалаИталия», которая сейчас строится для зимней Олимпиады-2026. В настоящий момент итоговый проводится на арене «Пала Альпитур» в Турине.
Источник отмечает, что ATP и Федерация тенниса Италии вскоре подпишут четырехлетний контракт. По нему ATP будет ежегодно получать 30 миллионов долларов – на 12 млн больше нынешней суммы. При этом призовой фонд вырастет с 15 млн до 25.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Il Sole 24 Ore
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