Итоговый турнир ATP с 2026-го будет проходить в Милане (Il Sole 24 Ore)

Итоговый турнир ATP в 2026-м переедет в Милан, сообщает Il Sole 24 Ore.

Соревнования будут проходить на 16-тысячной арене «ПалаИталия», которая сейчас строится для зимней Олимпиады-2026. В настоящий момент итоговый проводится на арене «Пала Альпитур» в Турине.

Источник отмечает, что ATP и Федерация тенниса Италии вскоре подпишут четырехлетний контракт. По нему ATP будет ежегодно получать 30 миллионов долларов – на 12 млн больше нынешней суммы. При этом призовой фонд вырастет с 15 млн до 25.