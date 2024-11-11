Рейтинг WTA. Циньвэнь Чжэн дебютировала в топ-5, Крейчикова вернулась в топ-10

Финалистка итогового Циньвэнь Чжэн дебютировала в топ-5 рейтинга WTA.

Полуфиналистка Барбора Крейчикова вернулась в топ-10.

PIF WTA Rankings

Положение на 11 ноября 2024

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