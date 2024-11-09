Белград (ATP). Шаповалов разыграет титул с Медьедовичем

Денис Шаповалов сыграет с Хамадом Медьедовичем в финале в Белграде.

Сетка турнира здесь . Belgrade Open Белград, Сербия 3 – 9 ноября 2024 ATP 250 Призовой фонд – 579 320 евро Крытые корты, хард Финал