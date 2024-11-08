Кырстя стала амбассадором Aston Martin
Сорана Кырстя стала амбассадором автомобилей Aston Martin.
Напомним, румынка не играет с «Уимблдона». В августе она перенесла операцию на стопе.
Опубликовала: Любовь Энина
Источник: инстаграм Кырсти
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