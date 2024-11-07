Кудерметова и Чжань отыграли у Эррани и Паолини два матчбола и вышли в 1/2 парного итогового

Вероника Кудерметова и Хаоцзин Чжань обыграли Сару Эррани и Жасмин Паолини.

Вероника Кудерметова и Хаоцзин Чжань обыграли Сару Эррани и Жасмин Паолини в последнем туре группового этапа итогового турнира WTA – 3:6, 7:6(3), 11-9.

Во втором сете Кудерметова и Чжань четырежды отыгрывали брейк. Они уступали 0:2, но сравняли счет, а после 3:3 брейками закончились шесть геймов подряд (каждый раз вперед выходили итальянки). Уступая 4:5, Кудерметова и Чжань ушли с двух матчболов.

На решающем тай-брейке Кудерметова и Чжань не реализовали тройной матчбол, ведя 9:6.

Кудерметова и Чжань вышли в полуфинал со второго места, а Эррани и Паолини завершили выступление в Эр-Рияде.

За место в финале Кудерметова и Чжань поборются с Катериной Синяковой и Тэйлор Таунсенд.