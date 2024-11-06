Белград (ATP). 1/4 финала. Шаповалов встретится с О’Коннеллом, Лехечка – с Кляйном, Серундоло – с Медьедовичем
Денис Шаповалов сыграет с Кристофером О’Коннеллом в четвертьфинале в Белграде.
Сетка турнира здесь.
Belgrade Open
Белград, Сербия
3 – 9 ноября 2024
ATP 250
Призовой фонд – 579 320 евро
Крытые корты, хард
Четвертьфинал
Опубликовано: Алёна Майорова
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