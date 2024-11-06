Мугуруса о плотном расписании тура: «Не думаю, что есть повод жаловаться – скорее наоборот, потому что это замечательно»

Гарбинье Мугуруса отреагировала на критику расписания женского тура.

«Осталась ли я в спорте дольше, если расписание было бы другим? Нет, не думаю, потому что я никогда на это не жаловалась.

Все так, как есть, у нас так много возможностей, и расписание можно тоже составить под себя. Не нужно заставлять себя играть на каждом турнире. Здорово, что их так много и что у игроков, которые находятся за пределами топ-50, топ-10, много возможностей.

Не думаю, что есть повод жаловаться – скорее наоборот, потому что это замечательно. Можно создать собственное расписание, зная свои возможности. Особенно если выигрываешь много матчей и думаешь: «Так, может, тут надо чуть больше отдохнуть, а тут поработать побольше».