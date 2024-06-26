Мугуруса стала директором итогового турнира WTA в Саудовской Аравии

Теги WTA WTA Finals Гарбинье Мугуруса Теннис

Гарбинье Мугуруса стала директором итогового турнира WTA в Эр-Рияде.

Испанка будет сотрудничать с WTA, Федерацией тенниса и и министерством спорта Саудовской Аравии по вопросам стратегического планирования. Она будет работать над популяризацией тенниса и здорового образа жизни среди молодежи на Ближнем Востоке.

Саудовская Аравия будет принимать итоговый в 2024-2026 годах.

Напомним, в апреле Мугуруса объявила о завершении карьеры. Она двукратная чемпионка «Больших шлемов» и победительница итогового-2021.

5 комментариев
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Женский теннис в саудовской Аравии😂 это прикол какой то?
Их женщины ходят закутанные с головы до ног а тут девки в мини бочках бегают.
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Ответ Burak Orel
Лицемерие во всей красе))
Бабки решают все ))
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Думал она ещё будет играть
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Ответ Alexander Blem
Женский теннис в саудовской Аравии😂 это прикол какой то? Их женщины ходят закутанные с головы до ног а тут девки в мини бочках бегают.
Миниюбочках
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0
Ответ Alexander Blem
Женский теннис в саудовской Аравии😂 это прикол какой то? Их женщины ходят закутанные с головы до ног а тут девки в мини бочках бегают.
Лицемерие во всей красе))
+1
-1
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