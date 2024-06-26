Мугуруса стала директором итогового турнира WTA в Саудовской Аравии
Гарбинье Мугуруса стала директором итогового турнира WTA в Эр-Рияде.
Испанка будет сотрудничать с WTA, Федерацией тенниса и и министерством спорта Саудовской Аравии по вопросам стратегического планирования. Она будет работать над популяризацией тенниса и здорового образа жизни среди молодежи на Ближнем Востоке.
Саудовская Аравия будет принимать итоговый в 2024-2026 годах.
Напомним, в апреле Мугуруса объявила о завершении карьеры. Она двукратная чемпионка «Больших шлемов» и победительница итогового-2021.
Их женщины ходят закутанные с головы до ног а тут девки в мини бочках бегают.