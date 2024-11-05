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Фитнес-тренер Рублева: «Тот момент, когда вы узнали, что этот парень квалифицировался пятый раз подряд!»

Фитнес-тренер Андрея Рублева опубликовал сторис, посвященную итоговому турниру.

Рублев отобрался после отказа Новака Джоковича.

«Тот момент, когда вы узнали, что этот парень квалифицировался пятый раз подряд!» – подписал Маркос Бордериас.

На этой неделе Рублев играет в Меце. Сегодня не раньше 16:00 мск он должен встретиться с Лоренцо Сонего.

Опубликовала: Любовь Энина
Источник: инстаграм Бордериаса
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