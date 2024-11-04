Гауфф призвала молодежь голосовать на выборах президента США

Третья ракетка мира Коко Гауфф высказалась о выборах президента США.

«Сейчас для нашей страны наступило решающее время. Все, что я могу сделать, это призвать людей, особенно молодежь, голосовать и высказывать свое мнение. Особенно в моем поколении есть много людей, которые не видят смысла участвовать. Если говорить обо мне, то я вижу [смысл]».

5 ноября пройдут выборы президента США. На пост претендуют Дональд Трамп и Камала Харрис .