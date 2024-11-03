Сафиуллин выиграл «Челленджер» в Братиславе

59-я ракетка мира Роман Сафиуллин стал чемпионом «Челленджера» в Братиславе.

За пять матчей он не отдал ни сета.

Сафиуллин обыграл Милоша Кароля, Марк-Андреа Хуслера, Аслана Карацева , Кеи Нисикори . Сегодня в финале он победил Рафаэля Коллиньона – 6:3, 6:4.

Для Сафиуллина это шестой титул на «Челленджерах», в том числе второй в 2024-м.