Сафиуллин выиграл «Челленджер» в Братиславе
59-я ракетка мира Роман Сафиуллин стал чемпионом «Челленджера» в Братиславе.
За пять матчей он не отдал ни сета.
Сафиуллин обыграл Милоша Кароля, Марк-Андреа Хуслера, Аслана Карацева, Кеи Нисикори. Сегодня в финале он победил Рафаэля Коллиньона – 6:3, 6:4.
Для Сафиуллина это шестой титул на «Челленджерах», в том числе второй в 2024-м.
Опубликовала: Любовь Энина
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