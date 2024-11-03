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Сафиуллин выиграл «Челленджер» в Братиславе

59-я ракетка мира Роман Сафиуллин стал чемпионом «Челленджера» в Братиславе.

За пять матчей он не отдал ни сета.

Сафиуллин обыграл Милоша Кароля, Марк-Андреа Хуслера, Аслана Карацева, Кеи Нисикори. Сегодня в финале он победил Рафаэля Коллиньона – 6:3, 6:4.

Для Сафиуллина это шестой титул на «Челленджерах», в том числе второй в 2024-м.

Опубликовала: Любовь Энина
logoATP
челленджеры и турниры ITF
logoКеи Нисикори
logoАслан Карацев
logoРоман Сафиуллин
logoМарк-Андреа Хуслер
Рафаэль Коллиньон
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