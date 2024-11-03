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«Из всех потенциальных видов оружия он схватил ракетку». В дом, арендованный Фрицем и его девушкой, пытались пробраться ночью

В дом, арендованный Тэйлором Фрицем и его девушкой, пытались пробраться ночью.

Морган Риддл рассказала об этом в сторис.

«В 2017 году я остановилась в доме с Airbnb и проснулась от того, что, пока я спала, рядом стоял какой-то мужчина. В июле этого года я остановилась в доме с Airbnb, и мы с подругой пришли и увидели, как в тот момент его кто-то грабил.

Дома с Airbnb – это очень небезопасно. Во многих городах на них целенаправленно охотятся. Приятно остановиться в доме, если приезжаешь на длительное время, но, пожалуйста, просто поселитесь в отеле, особенно если путешествуете в одиночку или в вашей компании только девушки.

После прошлых ситуаций я зареклась останавливаться в таких домах, но явно не усвоила урок.

Сегодня в 4 утра мы с Тэйлором проснулись от того, что кто-то пытался ввести код и взломать входную дверь дома с Airbnb, в котором мы остановились в Лондоне. Я попросила Тэйлора сбегать запереть второй замок, так как они стояли снаружи и пытались войти, но замок оказался нерабочим???

Из всех потенциальных видов оружия в доме этот человек схватил ракетку. После того, как мы позвонили в службу спасения, Тэйлор отвлекся, чтобы убить комара. Пусть грабители только посмеют попасться ему на глаза 🥵».

Риддл и Фриц посетили в Лондоне финал чемпионата мира по League of Legends.

Опубликовала: Любовь Энина
Источник: @z_kortu
происшествия
logoATP
logoТэйлор Фриц
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