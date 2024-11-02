Циньвэнь Чжэн о фото с итогового: «Платье очень красивое, но макияж, наверное, можно сделать получше. Китайские болельщики говорят, что я выгляжу на 40 лет»
– Вы видели общее фото в платьях? Если да, оно вам понравилось? У вас уже было много фотосессий, вы уверенно себя чувствуете в такой атмосфере?
– Да, я всегда очень уверенно держусь перед камерой. Но когда мне было 19 лет, все было иначе. Я очень странно себя чувствовала. Все время просила: пожалуйста, научите меня двигаться. Сейчас у меня получается двигаться очень плавно, будто я на корте. Для меня нет разницы.
Платье очень красивое. Оно от Dior. Платье просто потрясающее. Но макияж, наверное, можно сделать получше (смеется). Люди говорят, что я выгляжу на 40 лет. Так говорят китайские болельщики. Не знаю почему.
Да, наверное, в следующий раз я могу получше сделать макияж (улыбается).
Кто сыграет на итоговом WTA – последнем важном турнире сезона?
Платья в пол и ноль откровенности – тусовка лучших теннисисток мира в Саудовской Аравии
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