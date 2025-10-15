Евгений Донской: «Грустно, что нет нового поколения наших ребят в мужском теннисе. Может быть, что-то с системой не так?»

Евгений Донской высказался о нынешнем положении дел в российском мужском теннисе.

– Сейчас в российском мужском теннисе трое парней держатся в топ-20 – Карен, Андрей Рублев и Даниил Медведев. А дальше очень далеко, уже за границей первой сотни Роман Сафиуллин, потом – еще пропасть. Илья Симакин - пятая ракетка России, сейчас идет 256-м в мире.

– Да? А Качмазов упал?

– Они все упали. Есть у тебя объяснение, что происходит?

– Это грустно как-то, но здесь долго можно разговаривать. Может быть, что-то с системой не так? Потому что у нас как было, так и осталось, что пытаются все… Я не буду сейчас, конечно, говорить, что там кто-то помогает или не помогает. Как бы есть какая-то помощь, она идет, но часто встречаются ребята с тем, что они просто не особо знают, что им делать. И это меня немножечко расстраивает и даже пугает. Взять, например, Петю Бар-Бирюкова, других ребят. Если у них нет своих финансов, то им тяжело. У них нет какого-то такого наставника хотя бы, чтобы просто направить: что делать, какие турниры играть. Сейчас они уже сами взрослые, наверное, сами все понимают, но уже прошли через такое количество ошибок, через которые и я проходил. И почему-то не настроена система, и ошибки повторяются. Это не очень здорово. Что, кстати, сейчас результаты и показывают.

На самом деле, ничего веселого в этом нет, потому что мы сейчас смотрим на этих троих. А если они закончат через три-пять-семь лет?.. Но замечу, что каждый раз такой разговор идет, и каждый раз кто-то вдруг бац – и появляется. Дай бог, чтобы появился опять. В этом плане в Казахстане неплохо все настроено. Хотя, с другой стороны, тоже не все же прям игроки у них в топ-100. Но видно, что центры многие открываются именно национальные. И даже сейчас ребята на открытие ездили, и там такие центры! И у детишек появляется шанс. Хотя, в принципе, это надо глубоко разбирать.

– Ты следишь за этими ребятами, фамилии которых мы называли, – Ильей Симакиным, Петром Бар-Бирюковым? Где-нибудь с ними пересекаешься?

– А я с ним играл как раз – с Петей Бар-Бирюковым. Один раз с ним встречался [на «Челленджере» в Астане в 2024 году]. Мне кажется, он проиграл тогда только из-за того, что думал: «Так, ну вряд ли я выиграю у Донского». Он с квала тогда в основу вышел. Я вообще не понял, как с такой подачей можно стоять 500-600-м. Левша, вот такая вот машина огромная. Очень здорово подает. Я выиграл тогда чисто на моральных-волевых, с одним брейком за весь матч. В общем, мне тогда еще показалось, что этот парень может очень прилично играть, если его поставить, как говорится, на путь истинный. В том смысле, что какой-то человек у него есть, чтобы система тренировок какая-то была налажена. Чтобы был налажен процесс усовершенствования тех его уже хороших вещей, которые приносят ему успех. То есть это подача, выход к сетке, первые удары. Потому что он высокий, он не будет много бегать.

Я, к сожалению, Илью ни разу не видел в действии, не видел, как он играет. Вообще, видел его на турнирах, потому что сам был на них, но у меня не было времени смотреть ребят. Однако я слышал от моих друзей, что он очень хороший в этом плане, дисциплинированный, перспективный парень. Больше про него не могу ничего такого сказать, только по слухам. Еще тоже Алибек Качмазов. Для меня Алибек прям очень-очень хорошо играет, и у него есть все возможности. У него немножечко, наверное, голова должна встать на место. Не в том смысле, что у него плохая голова, как у нас у всех. То есть ему нужно все вместе собрать, чтобы он поверил в то, что он хорош. Потому что удары у него прекрасные с обеих сторон. И посмотришь на других каких-нибудь из топ-100, да даже из топ-50 – они ничем не лучше в этом плане. То есть, значит, должны работать какие-то решающие моменты. Хотя у Алибека, не знаю, как сейчас, года два-три назад, когда я еще играл, была неплохо настроена система, по сравнению с другими. У него были тренер и тренер по фитнесу. Они ездили по турнирам, он набирал очки, вошел в топ-170. Дай бог просто травм не будет, и я думаю, что все у него должно быть нормально в будущем. Просто нужно как-то целенаправленно, хотя бы стабильно идти в процессе тренировочном, – сказал Донской в интервью «Чемпионату».