Тарпищев о том, что Андреева материлась в матче с Зигемунд: «Это вопрос нервной перегрузки и психологической усталости»

Шамиль Тарпищев объяснил, почему Мирра Андреева стала материться.

На прошлой неделе в Пекине Андреева уступила Лауре Зигемунд – 7:6(4), 3:6, 3:6. Во втором сете при счете 2:2 15:30 россиянка допустила двойную ошибку и закричала: «###### этот теннис ######!»

«Молодые формируются по-разному. Я считаю, это вопрос нервной перегрузки и психологической усталости. Вся проблема тенниса в индивидуальных соревнованиях в том, что ты заявляешься заранее на все турниры. Но ты же не знаешь, как сыграешь. Если записался на пять турниров подряд, все выигрываешь – тебя не хватит. А если проигрываешь, то на другие не попадаешь.

Так что здесь надо таким образом выстроить календарь, чтобы были и оптимальная нагрузка, и время на восстановление. Это задача окружения и тренеров спортсменки», – цитирует Тарпищева РИА Новости.

