Рыбакина о завершении работы с Вуковым: «Ходит много слухов, но мы со Стефано расстались так же, как все остальные тренеры и игроки»
Казахстанка объявила, что ее новым тренером станет Горан Иванишевич.
– Я знаю, что ходит много слухов. Но, если честно, мы со Стефано просто расстались. За пять лет мы добились невероятных результатов. Мы многого достигли. Мы начали работать, когда я была 200-й. Теперь пришло время для следующего этапа моей карьеры. Я хочу сделать следующий шаг.
Мы со Стефано расстались так же, как все остальные тренеры и игроки.
– Вы работали вместе пять лет. Это большие перемены. Сейчас у вас странные ощущения?
– Конечно, это большие перемены, но я считаю, что они на пользу. Конечно, это нелегко, когда долго с кем-то работаешь. Но мы со Стефано хорошо расстались. Я желаю ему всего наилучшего на новом этапе.
Здоровье – главный соперник Рыбакиной. Возможно, из-за токсичных отношений с тренером
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