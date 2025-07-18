2

Кубок Хопмана. Испания обыграла Грецию, Векич снялась из-за травмы локтя

Испания обыграла Грецию на Кубке Хопмана.

Hopman Cup – неофициальный чемпионат мира среди смешанных пар. Он проходит на харде, продлится пять дней и завершится в воскресенье 20 июля.

В турнире участвуют шесть команд, разбитых на две группы. Победители групп выходят в финал.

Группа A

Команда 🇬🇷 🇪🇸 🇨🇦 Матчи W L
🇬🇷 Циципас/Папамихаил   L    0:1 1  2
🇪🇸 Баутиста-Агут/Бассольс-Рибера W      1:0 2   1 
🇨🇦 Оже-Альяссим/Андрееску            

Группа B

Команда 🇮🇹 🇫🇷 🇭🇷 Матчи W L
🇮🇹 Коболли/Бронцетти      W  1:0   2   1 
🇫🇷 Гаске/Паке      W 1:0 2 1
🇭🇷 Векич/Айдукович  L  L    0:2   2  4

17 июля


Франция – Хорватия – 2:1

Клое Паке – Донна Векич – 3:6, 3:6

Ришар Гаске – Дуе Айдукович – 5:7, 6:2, 10–6

Клое Паке/Ришар Гаске – Донна Векич/Дуе Айдукович – Векич снялась из-за травмы локтя.

Греция – Испания – 1:2

Деспина Папамихаил – Марина Бассольс-Рибера – 0:6, 4:6

Стефанос Циципас – Роберто Баутиста-Агут – 3:6, 7:6(8), 8–10

Деспина Папамихаил/Стефанос Циципас – Марина Бассольс-Рибера/Роберто Баутиста-Агут – 6:2, 6:3

Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’‘
logoРоберто Баутиста-Агут
logoСтефанос Циципас
logoМарина Бассольс-Рибера
logoДуе Айдукович
logoРишар Гаске
logoДонна Векич
logoATP
logoДеспина Папамихаил
logoWTA
logoКлое Паке
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Главные новости
Кубок Хопмана. Греция – Канада: Папамихаил сыграет с Андрееску, Циципас – с Оже-Альяссимом
17 минут назад
Гштаад (ATP). Бублик играет с Казо, Серундоло-младший вышел в финал
125 минут назадLive
Яссы (WTA). 1/2 финала. Кырстя играет с Тайкманн, Бегу встретится с Кристиан
27 минут назадLive
Вашингтон (WTA). Потапова стартует матчем с Мария, Калинская – с квалифаером, 45-летняя Винус сыграет с Линетт
37 минут назад
25-летний де Йонг впервые вышел в финал ATP
сегодня, 13:24
Баштад (ATP). Серундоло-старший играет с Дардери, де Йонг вышел в финал
сегодня, 13:05Live
Рублев о поражении от Ковачевича: «В ключевой момент допустил четыре ошибки подряд – на этом все и закончилось»
2сегодня, 12:49
Гамбург (WTA). 1/2 финала. Бондар играет с Юван, Буассон встретится с Ястремской
сегодня, 12:10Live
Ковачевич о второй подряд победе над Рублевым: «Когда ты уже обыгрывал кого-то, веришь, что можешь повторить»
1сегодня, 11:32
Циньвэнь Чжэн перенесла операцию на локте
1сегодня, 11:02Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Виктор Гончаренко: «Я предлагал, чтобы на какой-нибудь матч «Пари НН» приехали Калинская и Синнер, но не сложилось»
517 июля, 09:59
Гамбург (WTA). Александрова, Ястремская, Буассон, Корпач, Шарма вышли во 2-й круг, Тимофеева, Мария выбыли, Лис снялась
1716 июля, 13:55
Петрова стала модератором сессии «150 лет российскому теннису: смена поколений и взгляд в будущее» на ПМЭФ
20 июня, 12:25
«Лужники» запускают собственные турниры по большому теннису
117 июня, 14:44
Роналдо пришел на матч Рууда и Дрэйпера в Мадриде
34 мая, 18:12Фото
Надежда Петрова представила свою книгу «Теннис. Методические рекомендации» на пресс-конференции в «Лужниках»
47 апреля, 14:28Фото
Марракеш (ATP). Каррено-Буста, Карбаллес Баэна, Дардери, Делльен вышли во 2-й круг, Котов, Серундоло, Фоньини выбыли
42 апреля, 12:55
Экс-третья ракетка мира Надежда Петрова представит книгу о теннисе в «Лужниках»
51 апреля, 15:06Фото
Тарпищев нанес символический удар по мячу в матче РПЛ «Спартак» – «Зенит»
16 марта, 17:04Фото
Делрей-Бич (ATP). Тьен, Опелка, Давидович-Фокина, Норри, Накашима, Нишиока вышли во 2-й круг, Нисикори, Шевченко, Попко выбыли
12 февраля, 17:30