Кубок Хопмана. Испания обыграла Грецию, Векич снялась из-за травмы локтя

Испания обыграла Грецию на Кубке Хопмана.

Hopman Cup – неофициальный чемпионат мира среди смешанных пар. Он проходит на харде, продлится пять дней и завершится в воскресенье 20 июля.

В турнире участвуют шесть команд, разбитых на две группы. Победители групп выходят в финал.

Группа A

Команда 🇬🇷 🇪🇸 🇨🇦 Матчи W L 🇬🇷 /Папамихаил L 0:1 1 2 🇪🇸 / W 1:0 2 1 🇨🇦 /

Группа B

Команда 🇮🇹 🇫🇷 🇭🇷 Матчи W L 🇮🇹 Коболли/Бронцетти W 1:0 2 1 🇫🇷 /Паке W 1:0 2 1 🇭🇷 Векич/Айдукович L L 0:2 2 4

17 июля



Франция – Хорватия – 2:1

Клое Паке – Донна Векич – 3:6, 3:6

Ришар Гаске – Дуе Айдукович – 5:7, 6:2, 10–6

Клое Паке/Ришар Гаске – Донна Векич/Дуе Айдукович – Векич снялась из-за травмы локтя.

Греция – Испания – 1:2

Деспина Папамихаил – Марина Бассольс-Рибера – 0:6, 4:6

Стефанос Циципас – Роберто Баутиста-Агут – 3:6, 7:6(8), 8–10

Деспина Папамихаил/Стефанос Циципас – Марина Бассольс-Рибера/Роберто Баутиста-Агут – 6:2, 6:3