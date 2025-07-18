Кубок Хопмана. Испания обыграла Грецию, Векич снялась из-за травмы локтя
Испания обыграла Грецию на Кубке Хопмана.
Hopman Cup – неофициальный чемпионат мира среди смешанных пар. Он проходит на харде, продлится пять дней и завершится в воскресенье 20 июля.
В турнире участвуют шесть команд, разбитых на две группы. Победители групп выходят в финал.
Группа A
|Команда
|🇬🇷
|🇪🇸
|🇨🇦
|Матчи
|W
|L
|🇬🇷 Циципас/Папамихаил
|L
|0:1
|1
|2
|🇪🇸 Баутиста-Агут/Бассольс-Рибера
|W
|1:0
|2
|1
|🇨🇦 Оже-Альяссим/Андрееску
Группа B
|Команда
|🇮🇹
|🇫🇷
|🇭🇷
|Матчи
|W
|L
|🇮🇹 Коболли/Бронцетти
|W
|1:0
|2
|1
|🇫🇷 Гаске/Паке
|W
|1:0
|2
|1
|🇭🇷 Векич/Айдукович
|L
|L
|0:2
|2
|4
17 июля
Франция – Хорватия – 2:1
Клое Паке – Донна Векич – 3:6, 3:6
Ришар Гаске – Дуе Айдукович – 5:7, 6:2, 10–6
Клое Паке/Ришар Гаске – Донна Векич/Дуе Айдукович – Векич снялась из-за травмы локтя.
Греция – Испания – 1:2
Деспина Папамихаил – Марина Бассольс-Рибера – 0:6, 4:6
Стефанос Циципас – Роберто Баутиста-Агут – 3:6, 7:6(8), 8–10
Деспина Папамихаил/Стефанос Циципас – Марина Бассольс-Рибера/Роберто Баутиста-Агут – 6:2, 6:3
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’‘
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