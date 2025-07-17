Гштаад (ATP). Пассаро играет с Кимом, Бублик, Комесанья, Х. М. Сернудоло, Рууд вышли в 1/4 финала, Этчеверри, Майхржак выбыли, Мартинес снялся
Александр Бублик сыграет с Александром Шевченко во втором круге в Гштааде.
В среду Каспер Рууд обыграл Доминика Штрикера.
Сетка турнира здесь.
EFG Swiss Open Gstaad
Гштаад, Швейцария
14 – 20 июля 2025
ATP 250
Призовой фонд – 596 035 евро
Открытые корты, грунт
Второй круг
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
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