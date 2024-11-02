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Елена Рыбакина: «Меня долго мучила бессонница. Потребовалось время. Но сейчас все хорошо»

Елена Рыбакина рассказала о проблемах, с которыми столкнулась в этом сезоне.

Итоговый в Эр-Рияде станет для нее первым турниром с US Open. 

– Насколько сложным был для вас год, когда вы выступали нерегулярно? Вы так хорошо начали, но столкнулись с таким количеством проблем. Как вы с этим справлялись? Когда вы сделали длительный перерыв, возможно, вы были рады, потому что это помогло вам восстановить силы?

– Да, в этом году у меня было много взлетов и падений, начиная с проблем со сном, бессонницы. Потом аллергия, потом спина. Когда есть определенный ритм, трудно делать паузу. Но со временем я привыкла немного отдыхать. Это было приятно (улыбается).

Опять же, нелегко начинать после такого перерыва. Но я довольна работой, которую мы проделали за последние две недели. Конечно, я, наверное, еще не готова на 100%. Но я жду турнир и рада, что теперь здорова и могу играть.

– В период, когда вы совсем не играли, прежде чем возобновить тренировки две с половиной недели назад, вы физически не могли играть или решили сделать более продолжительный перерыв?

– Сначала не могла. Потом мы решили еще немного подождать, учитывая все происходившее, бессонницу. Мы такие: «Ладно, возможно, лучше сделать перерыв подольше». Мне кажется, это помогло. Я рада, что сейчас чувствую себя намного лучше.

– Что именно вы делали, чтобы избавиться от бессонницы? Вам лучше?

– Да, лучше. На самом деле, это нелегко. Меня долго мучила бессонница. Потребовалось время. Но сейчас все хорошо. Мне кажется, она началась из-за того, что я много путешествовала. Мне просто нужно было больше времени. Я рада, что мы приняли такое решение и я сделала более долгий перерыв.

Кто сыграет на итоговом WTA – последнем важном турнире сезона?

Платья в пол и ноль откровенности – тусовка лучших теннисисток мира в Саудовской Аравии

Опубликовала: Любовь Энина
Источник: пресс-конференция Рыбакиной
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logoЕлена Рыбакина
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