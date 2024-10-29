Рыбакина приехала на итоговый и провела первую тренировку в Эр-Рияде
Пятая ракетка мира Елена Рыбакина провела первую тренировку в Эр-Рияде.
Итоговый турнир стартует 2 ноября, сегодня в 19:00 по Москве состоится жеребьевка группового этапа.
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Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: @TheTennisLetter
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