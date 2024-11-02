Мерида (WTA). 1/4 финала. Полина Кудерметова сыграет со Стоянович, Корнеева – с Соррибес-Тормо, Тайкманн выбыла

Алина Корнеева сыграет с Сарой Соррибес-Тормо в четвертьфинале в Мериде.

Полина Кудерметова встретится с Ниной Стоянович. Сетка здесь . Mérida Open Akron Мерида, Мексика 28 октября – 3 ноября 2024 WTA 250 Призовой фонд – $267 082 Открытые корты, хард 1/4 финала