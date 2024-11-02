Мерида (WTA). 1/4 финала. Полина Кудерметова сыграет со Стоянович, Корнеева – с Соррибес-Тормо, Тайкманн выбыла
Алина Корнеева сыграет с Сарой Соррибес-Тормо в четвертьфинале в Мериде.
Полина Кудерметова встретится с Ниной Стоянович.
Сетка здесь.
Mérida Open Akron
Мерида, Мексика
28 октября – 3 ноября 2024
WTA 250
Призовой фонд – $267 082
Открытые корты, хард
1/4 финала
Опубликовал: Кирилл Куценко
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