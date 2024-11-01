Мец (ATP). Эмбер начнет защиту титула матчем с Гастоном, Рублев, Рууд, Димитров и Руне стартуют со второго круга
Опубликована сетка турнира ATP 250 в Меце, который стартует 3 ноября.
Андрей Рублев (1), Каспер Рууд (2), Григор Димитров (3, WC) и Хольгер Руне (4) начнут со второго круга.
Прошлогодний чемпион Юго Эмбер (5) на старте сыграет с Юго Гастоном, Ришар Гаске (WC) – с Тиаго Монтейро.
Полностью сетка здесь.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости