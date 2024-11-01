Хачанов снялся с турнира в Меце

Карен Хачанов , Джованни Мпетши Перрикар и Александар Ковачевич пропустят турнир ATP 250 в Метце, который пройдет на следующей неделе.

В основе их заменят Тиаго Монтейро , Самит Нагал и Юго Гастон .

Напомним, сегодня Хачанов сыграет с Григором Димитровым за выход в полуфинал «Мастерса» в Париже.