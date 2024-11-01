Кафельников о президентских выборах в США: «У Харрис такие же шансы победить Трампа, какие были у команд РПЛ против «Зенита» последние 6 лет»
Евгений Кафельников высказался о президентских выборах в США.
«У Камалы Харрис такие же шансы победить Дональда Трампа 5 ноября, какие были у команд РПЛ против «Зенита» последние 6 лет 🤪! В общем никаких, от слова совсем😉✌️», – твитнул Кафельников.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: @KYevgeni
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