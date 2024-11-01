Димитров 20-й раз вышел в четвертьфинал «Мастерса»
Девятая ракетка мира Григор Димитров в Париже обыграл №60 Артура Риндеркнеша – 6:2, 4:6, 7:6(5).
Димитров 20-й раз вышел в четвертьфинал турнира серии «Мастерс». Он 11 раз выходил в полуфинал, трижды – в финал и один раз брал титул.
Болгарин стал пятым игроком, родившимся в 1990-х, после Александра Зверева, Милоша Раонича, Стефаноса Циципаса и Даниила Медведева, 20 раз выходившим в 1/4 «Мастерса».
Теперь Димитровым встретится с Кареном Хачановым (4:0 в личных встречах).
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: @OptaAce
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