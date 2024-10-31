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Бадоса пожертвовала деньги пострадавшим от наводнения в Испании, Алькарас пообещал «помочь всем, что в его силах»

Паула Бадоса пожертвовала деньги Красному Кресту после шторма в Испании.

В результате наводнения, вызванного сильными дождями, погибло минимум 95 человек. Больше всего пострадала Валенсия. В Испании объявлен трехдневный траур.

«Мужества и сил всем пострадавшим от страшных ливней 💔❤️‍🩹🙏, – написала Бадоса. – Многие люди страдают, поэтому крайне важно объединить усилия, чтобы им помочь. Каждый взнос, независимо от суммы, может сильно изменить жизнь нуждающихся 🙏».

Посты пострадавшим также посвятили Карлос Алькарас и Рафаэль Надаль.

«Моя поддержка тем, кто потерял близких из-за шторма. Cил тем, кто продолжает искать пропавших без вести», – написал Алькараса. В интервью на «Мастерсе» в Париже он добавил: «Меня хорошо знают в Испании, меня слышат, поэтому я постараюсь помочь всем, что в моих силах. Сейчас сложное время не только для пострадавших провинций, но и для всей Испании, и я надеюсь, что скоро все стихнет. Я видел фото и видео, все, что публикуется в соцсетях, – все это не по душе ни одному испанцу.

По-прежнему много неопределенности, еще предстоит окончательно выяснить, насколько серьезен ущерб, сколько людей погибло и пропало без вести. Мне больно, как если бы я был из Валенсии» (Алькарас родом из Мурсии – Спортс’‘).

«Сегодня был печальный день, полный страданий и боли, которые нашей стране принес шторм. При виде этих фото у всех нас разрывается сердце. Моя поддержка всем, кто потерял родных и друзей. Сил и мужества всем», – написал Надаль. Его академия на Мальорке тоже оказалась затоплена из-за дождей.

 Фото: инстаграм академии Надаля.

Опубликовала: Любовь Энина
Источник: puntodebreak.com
logoРафаэль Надаль
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logoПаула Бадоса
logoКарлос Алькарас
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