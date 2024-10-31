Паула Бадоса: «Каждое утро я медитирую и занимаюсь визуализацией»

Паула Бадоса рассказала, что помогает ей бороться с психологическими проблеми.

«Я много пишу. Всегда ношу с собой блокнот, где фиксирую все, что чувствую и что со мной происходит, потому что мне нравится заниматься самонаблюдением.

Мне бывает трудно расслабиться и ни о чем не думать, но, когда получается, мне это помогает. Каждое утро, когда просыпаюсь, я медитирую и занимаюсь визуализацией, и я стараюсь повторять эту процедуру перед сном.

Еще для меня очень важно открыто разговаривать и делиться эмоциями. Мне повезло, что рядом команда, которая никогда меня не осудит. Они меня поддерживают и защищают. Это для меня самое важное – возможность свободно выражать себя».

Если представить мечту, ты ее добьешься. Звучит наивно, но так побеждали Джокович, Али, Фелпс и Руни