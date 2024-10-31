Циципас о том, что его больше не тренирует отец: «Это еще и способ сберечь наши отношения и сделать их более здоровыми в будущем»

Стефанос Циципас объяснил, почему его больше не тренирует отец.

Апостолос был тренером сына последние 16 лет.

«Наверное, отец всегда был опорой всей моей жизни не только в теннисе, но и в повседневности. Он был очень важным человеком, но я не раз чувствовал, что дальше должен развивать карьеру без него. Разумеется, он внес огромный вклад в мои успехи, но мне нужно понять пределы собственных возможностей, написать свою историю и отправиться в новый путь, на котором продолжу учиться.

На протяжении всех этих лет в туре нам обоим было очень трудно выстраивать обычные отношения отца и сына. Это одна из главных причин, почему я решил больше не работать с ним как с тренером. В конечном счете это еще и способ сберечь наши отношения и сделать их более здоровыми в будущем».