Сальникова о том, что Циципас больше не работает с отцом: «Мы не видим в этом трагедии. У нас дружная семья»

Мама Стефаноса Циципаса прокомментировала то, что он больше не работает с отцом.

«Это было трудное лето. Стефанос выступает очень хорошо, ему 26 лет, но он уже не испытывает таких острых чувств к теннису. В его жизни были вещи, которые его расстраивали и радовали. Он профессионал, и, хотя очень любит своего отца, он понимает, что пришло время найти другого тренера.

После его поражения на US Open-2020 мы с Апостолосом говорили, что Стефаносу надо сменить тренера. Но за эти четыре года Стефанос добился хороших результатов. Тем не менее я считаю, что с того момента у Стефаноса и Апостолоса были плохие отношения, они постоянно находились в состоянии конфликта. Именно поэтому Стефанос решил поменять тренера.

Мы не видим в этом трагедии. У нас дружная семья. Апостолос как тренер глубоко вникал в работу Стефаноса и не осознавал, что давил на него. У него на уме был только теннис. Когд в августе из команды Стефаноса ушел физиотерапевт, Апостолос делал массаж».

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