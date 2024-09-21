Циципас о том, кого бы хотел видеть своим тренером: «Бьорна Борга. Все из-за его ауры»
Стефанос Циципас рассказал, кого бы нанял на роль тренера.
«С кем бы я работал, если бы знал, что могу взять кого угодно в качестве тренера? С Бьорном Боргом. Все из-за его ауры. Это не потому что он сидит напротив меня. Просто аура играет важную роль. Иногда дело не в том, что и как тебе говорят. Это та близость, которую вы чувствуете, когда кто-то сидит рядом с вами и рассказывает вам о чем-то духовном.
Я наслаждаюсь общением с Боргом здесь, на Кубке Лэйвера, последние несколько лет. Именно поэтому я возвращаюсь – я знаю, что у моей команды отличный капитан, который поддержит мою игру. Это приносит облегчение, когда я выхожу на корт».
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Tennis Majors
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