Синнер о поддержке родных на трибунах: «Когда они рядом, я чувствую себя намного легче, но мама обычно нервничает»

Янник Синнер рассказал о поддержке семьи на турнире в Вене.

В первом круге итальянец обыграл Даниэля Альтмайера – 6:0, 6:2.

– Ты говорил, что на трибуны пришла твоя семья. Кто именно здесь присутствует? Перед кем тебе особенно волнительно играть?

– Мама обычно нервничает, когда смотрит матчи. Не знаю точно, была ли она на трибунах. А папа в ложе – это круто. Брат не приехал, но все в порядке. Возможно, он будет в Турине.

Мы обычная семья. Когда я играю на выезде и их нет на трибунах, папа все равно смотрит матчи дома. Я знаю, что он следит, и стараюсь к этому привыкнуть. Они знают, сколько усилий я вложил, но путь должен приносить еще и удовольствие. Когда рядом близкие, атмосфера вне корта замечательная, а на корте я чувствую себя намного легче, – сказал Синнер в интервью на корте.