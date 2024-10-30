Путинцева о том, куда поедет отдыхать: «Лечиться. В санаторий»
Юлия Путинцева во влоге Дарьи Касаткиной рассказала, как проведет отпуск.
– Куда едешь отдыхать?
– Да какой отдыхать, мне отдых может только сниться. Я еду лечиться. В санаторий (смеется).
Как Касаткина снимает влог – главное шоу о жизни в теннисе. Она рассказала Спортсу’‘
Опубликовано: Алёна Майорова
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