Путинцева о том, куда поедет отдыхать: «Лечиться. В санаторий»

Юлия Путинцева во влоге Дарьи Касаткиной рассказала, как проведет отпуск.

– Куда едешь отдыхать?

– Да какой отдыхать, мне отдых может только сниться. Я еду лечиться. В санаторий (смеется).

Как Касаткина снимает влог – главное шоу о жизни в теннисе. Она рассказала Спортсу’‘