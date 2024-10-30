Медведев сделал 14 двойных ошибок в матче с Попыриным
Даниил Медведев допустил 14 двойных ошибок в матче второго круга на «Мастерсе» в Париже. Россиянин уступил Алексею Попырину со счетом 4:6, 6:2, 6:7(4) и третий год подряд выбыл на этой стадии.
Опубликовано: Алёна Майорова
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости